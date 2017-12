Catalunha

Seis ex-ministros regionais do governo catalão de Carles Puigdemont, detidos preventivamente por suspeitas de delitos de rebelião, secessão e peculato, foram hoje libertados, depois de pagarem, cada um deles, uma caução de 100.000 euros.

As fianças foram pagas pela "caixa de solidariedade" das associações cívicas separatistas catalãs Assembleia Nacional Catalã e Òmnium Cultural que organizam hoje a partir das 20:00 (19:00 em Lisboa) concentrações em frente de todas as câmaras municipais da comunidade autónoma para comemorar as libertações e protestar contra a continuação na prisão de quatro outros independentistas.

O Ministério Público já informou que, apesar de não concordar com a medida, não irá apresentar um recurso contra a decisão de libertar os seis independentistas.