Os clubes da II Liga de futebol pretendem que cada clube profissional tenha um voto na assembleia da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), foi hoje anunciado pelo presidente do Penafiel.

"O tema que mais nos preocupa e queremos ver discutido numa próxima assembleia-geral [da LPFP] é a equidade entre os clubes do futebol profissional: um clube um voto", disse António Dias, em Coimbra, no final de uma reunião que juntou representantes de todos os clubes do segundo escalão.

Segundo o presidente do Penafiel, que foi o porta-voz da reunião realizada no Estádio Cidade de Coimbra, é por esta equidade que os clubes vão lutar nos "próximos tempos, porque o que está em causa é o futebol profissional", sejam clubes das I ou II ligas.