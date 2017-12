Actualidade

A lei que estabelece o programa de regularização extraordinária dos vínculos precários do Estado (PREVPAP) chegou hoje à Presidência da República e Marcelo Rebelo de Sousa tem agora 20 dias para promulgar ou vetar o diploma.

O decreto-lei, que deu entrada no final de junho no Parlamento, tendo sofrido várias alterações durante o debate na especialidade, deverá entrar em vigor a 1 de janeiro de 2018, caso obtenha 'luz verde' do Presidente.

Nesta altura, as Comissões de Avaliação Bipartida (CAB) estão a analisar os cerca de 31 mil requerimentos de trabalhadores precários do Estado que pretendem regularizar o seu vínculo laboral.