Eurogrupo

A CGTP considerou hoje que o Eurogrupo é um instrumento de pressão da União Europeia, que é liderado pelo ministro das finanças alemão e não pelo seu presidente.

"O problema não está no presidente, mas nas políticas impostas pelo Eurogrupo, que continua a ser um instrumento da União Europeia para pressionar os países a reduzirem de forma cega os défices orçamentais", disse à agência Lusa o secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos, a propósito da eleição do ministro Mário Centeno para a presidência do Eurogrupo.

O ministro das Finanças português, Mário Centeno, foi hoje eleito presidente do Eurogrupo, ao impor-se na segunda volta da votação realizada em Bruxelas.