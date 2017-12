Actualidade

O Estado vai assumir uma verba suplementar de 650 mil euros de aditamento ao Projeto Olímpico Rio2016, ainda antes do final do ano em curso, assimiu hoje em Lisboa o secretário de Estado da Juventude e do Desporto.

João Paulo Ribeiro, que falou na tertúlia da Confederação do Desporto de Portugal, no Museu do Desporto, respondeu assim às dúvidas levantadas por um grupo de nove federações olímpicas, "apreensivas" pelo "corte de 50 por cento" das verbas a elas destinadas por parte do Comité Olímpico de Portugal (COP).

"O estado contratualiza com o COP o chamado Projeto Olímpico, onde determina quais são as verbas entregues para gerir todo o projeto de quatro anos dos ciclos olímpicos. O Projeto de preparação olímpico para o Rio2016 foi cumprido escrupulosamente", garantiu o secretário de Estado.