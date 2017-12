Eurogrupo

A líder parlamentar interina do BE duvidou hoje que a eleição do ministro das Finanças português para a presidência do Eurogrupo altere a natureza da instituição e o poderio alemão.

"A pergunta que os portugueses fazem é se será Mário Centeno, por ser português e pertencer ao PS, pode fazer a diferença nesta instituição que só tem representado ataques à democracia e mais austeridade. Entendemos que prevalece a natureza da instituição", disse Mariana Mortágua, que falava aos jornalistas no parlamento.

A deputada bloquista comparou a situação com as atuações anteriores de portugueses como o social-democrata Durão Barroso, enquanto presidente da Comissão Europeia durante "o violentíssimo programa de austeridade" ou do socialista Vítor Constâncio, como vice-governador do Banco Central Europeu, tendo Portugal sido "obrigado a entregar o Banif ao Santander".