Os acionistas da VAA - Vista Alegre Atlantis aprovaram hoje em assembleia-geral extraordinária o aumento de capital de 29,4 milhões de euros, para 121,9 milhões de euros, segundo foi comunicado à CMVM.

"Foi deliberado aumentar o capital social de 92.507.861,92 euros para 121.927.317,04 euros, através da emissão de 367.743.189 de novas ações, com o valor nominal de 8 cêntimos cada, ao preço de 14 cêntimos cada uma", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Os acionistas aprovaram ainda "a supressão do direito legal de preferência", na tranche a realizar em dinheiro dos acionistas Visabeira Indústria, Grupo Visabeira, FCR Portugal Ventures Grandes Projetos de Investimento, Caixa Geral de Depósitos, Fundo de Capital de Risco Grupo CGD - Caixa Capital.