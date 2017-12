Operação Fizz

A ordem dos Advogados nomeou Carla Marinho como advogada oficiosa de defesa do ex-procurador do Ministério Público Orlando Figueira no julgamento do processo 'Operação Fizz', no qual é indiciado por corrupção e branqueamento de capitais.

Num oficio da Ordem dos Advogados, enviado dia 29 de novembro ao Tribunal Judicial, e que a agência Lusa teve hoje acesso, é indicada a advogada Carla Martinho, com escritório em Paço de Arcos, como defensora oficiosa do antigo magistrado num processo em que o ex-vice-Presidente angolano Manuel Vicente é acusado de ter corrompido Orlando Figueira para que o procurador arquivasse dois inquéritos, um deles o caso Portmill, relacionado com a alegada aquisição de um imóvel de luxo no Estoril.

Em causa na 'Operação Fizz' estão alegados pagamentos de Manuel Vicente, num valor estimado de 760 mil euros, ao então magistrado do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), para obter decisões favoráveis.