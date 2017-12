Actualidade

A CGTP defendeu hoje a eliminação do fator de sustentabilidade que aumenta a idade de reforma e exigiu que o Governo retome rapidamente as negociações para rever o regime das reformas antecipadas, abrangendo todas as situações de antecipação.

O Governo anunciou recentemente que a idade de reforma será de 66 anos e 5 meses em 2019, o que foi alvo de critica da comissão Executiva da Intersindical, que hoje se reuniu.

No final da reunião, o secretário geral da CGTP, Arménio Carlos, disse à agência Lusa que o Governo não pode limitar-se a anunciar o aumento da idade de reforma sem falar da reabertura do processo negocial para rever todo o regime de antecipação das reformas.