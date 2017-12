Actualidade

Mostrar as ameaças das alterações climáticas e as formas de as combater nos diferentes continentes é o objetivo da emissão mundial "Alterações Climáticas - 24 horas de realidade", que começa hoje à noite.

A iniciativa, transmitida pela internet e por canais de televisão, partiu de Al Gore, antigo vice-Presidente dos Estados Unidos e Nobel da Paz que criou o "The Climate Reality Project", uma organização que junta milhares de pessoas de todo o mundo preocupadas em resolver a questão das alterações climáticas.

É de Al Gore o documentário premiado em 2007 "Uma verdade inconveniente" e mais recentemente "Uma sequela inconveniente: a verdade ao poder", ambos sobre as alterações climáticas e o aquecimento global.