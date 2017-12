Actualidade

O Tribunal Administrativo de Lisboa suspendeu hoje as eleições para a Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução, marcadas para terça-feira, após uma ação interposta pelo candidato a bastonário da lista B, Armando Branco.

Em causa nesta impugnação estava, segundo Armando Branco, o caráter secreto do voto e a necessidade de haver tempo para corrigir os erros detetados nos boletins de voto.

Segundo a decisão do Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, a que a agência Lusa teve acesso, "decorre da natureza secreta do voto (...) o dever de usar os meios materiais adequados, seja a gramagem do papel, seja o picotado (pelo menos) a separar os boletins de voto para os diferentes órgãos, seja a cola ou o meio idóneo ao fecho e abertura fácil dos boletins, sem riscos de se danificarem".