Actualidade

O EStoril-Praia e o Portimonense empataram hoje 0-0, no encontro que encerrou a 13.ª jornada da I Liga de futebol, disputado no Estoril.

Esta foi o segundo encontro consecutivo para o campeonato com Ivo Vieira no comando técnico dos 'canarinhos' e o segundo empate 0-0, resultado que, no entanto, não retira o Estoril do último lugar, agora com oito pontos, os mesmos do penúltimo, o Moreirense, enquanto o Portimonense fechou a ronda no nono posto com 16 pontos.

