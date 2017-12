Óbito/Belmiro

A Assembleia Municipal do Porto aprovou, na segunda-feira à noite, um voto de pesar pela morte do empresário Belmiro de Azevedo, de 79 anos, com o voto contra do PCP e a abstenção do BE.

O voto de pesar, acompanhado de um minuto de silêncio, foi subscrito pelo movimento independente Rui Moreira: Porto, o Nosso Partido, pelo PS e pelo PSD.

Os deputados municipais expressaram ainda as "mais sentidas" condolências à família do empresário.