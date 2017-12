Actualidade

O Presidente dos EUA ordenou na segunda-feira a maior redução de reservas protegidas na história do país, cortando mais de 9.200 quilómetros quadrados no Utah, recebendo elogios dos conservadores e críticas de ambientalistas e tribos nativas.

Numa visita a Salt Lake City, no estado do Utah, na segunda-feira, Donald Trump determinou que seja substancialmente reduzida a superfície de duas reservas protegidas pelo Governo federal, as quais tinham sido resguardadas pelos antecessores democratas, Barack Obama (2009-2017) e Bill Clinton (1993-2001).

O Presidente norte-americano anunciou a redução em cerca de 85% o território de Bears Ears, uma extensa área protegida criada por Obama em dezembro do ano passado, e cortou quase 46% da superfície da Grand Staircase-Escalante, um parque protegido em 1996 por Clinton.