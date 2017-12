Actualidade

Mais de 60 deputados japoneses visitaram hoje o controverso santuário Yasukuni, em Tóquio, local que a China e a Coreia do Sul condenam por prestar homenagem aos mortos da Segunda Guerra Mundial e outros conflitos bélicos.

Nenhum membro do governo participou na romaria anual do outono e o primeiro-ministro conservador, Shinzo Abe, também se absteve de enviar oferendas, como costuma fazer, indicou um porta-voz do santuário.

No total, 61 deputados, a maioria do Partido Liberal Democrata (PLD), de Shinzo Abe, deslocaram-se ao santuário, enquanto 75 fizeram-se representar, declarou um parlamentar aos jornalistas no local.