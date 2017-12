Actualidade

Um agente da polícia de San Marcos, no estado norte-americano do Texas, morreu esta segunda-feira, depois de ter sido baleado diversas vezes por um homem que se preparava para deter, informaram as autoridades.

Kenneth Copeland, de 58 anos, cumpria um mandado de detenção num bairro a sudeste da cidade quando o suspeito, que não foi ainda identificado, o baleou várias vezes, indicou o Departamento da Polícia de San Marcos.

Apesar de usar um colete à prova de balas e de ter sido transportado de imediato para um hospital próximo, o agente acabou por morrer pelas 15:50 (21:50 de segunda-feira em Lisboa).