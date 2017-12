Actualidade

Um incêndio em Santa Paula, no estado norte-americano da Califórnia, obrigou à evacuação de mais de 400 casas, com as chamas a atingirem, em poucas horas, uma área de 10 quilómetros quadrados devido aos fortes ventos.

De acordo com os bombeiros do condado de Ventura, o fogo deflagrou na segunda-feira a leste de Santa Paula, cidade de 30 mil habitantes, localizada a uma centena de quilómetros a noroeste do centro de Los Angeles, na costa oeste dos Estados Unidos.

Fortes ventos têm levado as chamas a estender-se para oeste, em direção à cidade, ao longo da autoestrada 150, onde foi encerrada a circulação ao trânsito.