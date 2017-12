Actualidade

O secretário-geral adjunto da ONU para os Assuntos políticos, o norte-americano Jeffrey Feltman, inicia hoje uma rara visita oficial de quatro dias à Coreia do Norte, para onde viajou a partir de Pequim.

Jeffrey Feltman chegou ao aeroporto internacional de Pequim, donde tinha previsto partir a bordo de um voo da companhia aérea Air Koryo com destino a Pyongyang, marcado para as 04:55 (hora em Lisboa).

Esta viagem, anunciada na segunda-feira pelas Nações Unidas, tem lugar num altura de forte tensão, seis dias depois do disparo de um míssil balístico intercontinental (ICBM) pelo regime de Kim Jong-Un, com capacidade, segundo Pyongyang, para atingir qualquer parte do território continental dos Estados Unidos.