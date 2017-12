Actualidade

O Ministério da Justiça russo classificou hoje nove meios de comunicação social norte-americanos como "agentes estrangeiros", após a promulgação pelo Presidente, Vladimir Putin, de uma lei que permite registar os 'media' sob essa controversa designação.

As rádios Voice of America e Radio Free Europe/Radio Liberty, financiadas pelo Congresso dos Estados Unidos, e outros sete órgãos de comunicação afiliados, foram classificados como "exercendo funções de um agente estrangeiro", segundo um comunicado publicado pelo Ministério da Justiça russo.

No final do mês passado, o Presidente russo, Vladimir Putin promulgou uma lei que permite classificar qualquer órgão de comunicação social internacional de "agente do estrangeiro" mediante decisão do Ministério da Justiça, numa reação à mesma exigência feita ao canal estatal russo RT (antiga Russia Today) que teve de se registar sob essa designação nos Estados Unidos.