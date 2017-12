Actualidade

Rui Lage venceu o Prémio Revelação Agustina Bessa-Luís, por unanimidade, com o romance "O Invisível", que propõe uma abordagem ficcional do lado mais oculto de Fernando Pessoa, anunciou hoje a Estoril-Sol, que patrocina o galardão.

Segundo o júri, "O Invisível" é "um romance com notável fulgor imaginativo" no qual "a figura histórica de Fernando Pessoa é tornada personagem de romance e colocada no centro de uma trama de ficção muito original, que cruza criativamente referentes conhecidos da época e Cultura Pessoanas, particularmente a sua vertente ocultista e/ou esotérica", lê-se no comunicado da Estoril-Sol, que promove o galardão, em parceria com a Editorial Gradiva, que publicará este título, no próximo ano.

"Neste romance convergem vários géneros: desde logo o fantástico e o romance histórico, quer Portugal quer África do Sul são reconstituídos, na sua inserção 'epocal', com o máximo rigor que me foi possível; mas também o rocambolesco e o satírico, além de elementos do romance policial - a personagem de Pessoa deve aqui alguma coisa à tradição norte-americana dos 'occult detectives', com ascendentes em [Edgar Allen] Poe e Conan Doyle", disse à agência Lusa o autor.