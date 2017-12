Actualidade

Os Emirados Árabes Unidos anunciaram hoje a formação de um novo grupo económico e de parceria com a Arábia Saudita, separado do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), decisão que pode enfraquecer este órgão na crise diplomática com o Qatar.

No anúncio, o Ministério dos Negócios Estrangeiros dos Emirados Árabes Unidos (EAU), horas antes de um encontro do CCG no Kuwait, afirmou que a nova "comissão de cooperação conjunta" foi aprovada pelo Presidente dos EAU, o xeque Khalifa bin Zayed Al Nayhan.

A Arábia Saudita ainda não informou sobre a nova parceria.