Incêndios

O presidente da Câmara de Pedrógão Grande, Valdemar Alves, foi nomeado para representar as autarquias no conselho de gestão do Fundo Revita, lê-se hoje no Diário da República (DR).

No despacho publicado em DR, esclarece-se que o ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, face à cessação voluntária de funções pelo representante das autarquias locais no Revita [Fernando Lopes, antigo presidente da Câmara de Castanheira de Pera], procede à sua substituição por um novo representante.

"Face à cessação voluntária de funções formalizada pelo representante das mencionadas autarquias locais, procede-se agora à sua substituição por um novo representante, que foi designado pelos atuais presidentes de câmara dos municípios em questão", lê-se no documento.