Actualidade

O banco espanhol Sabadell vai regressar a Portugal com a abertura, no primeiro trimestre de 2018, de um escritório em Lisboa para realizar operações corporativas, depois de há um ano ter vendido a participação que tinha no BCP.

O diretor da nova sucursal, Santiago Tiana, disse à agência Lusa que o banco "vai voltar a andar pelo seu pé em Portugal", onde já teve escritórios em Lisboa (1992) e no Porto (1994), que foram fechados em 2000 quando o Sabadell entrou no capital social do BCP, que passou a ser o seu representante no país.

O novo escritório de 500 metros quadrados vai estar no quinto andar do edifício com o número 225 da Avenida da Liberdade, perto do Marquês de Pombal, e deverá ser inaugurado oficialmente no final do primeiro trimestre de 2018, numa altura em que já estará a trabalhar em pleno, numa fase inicial com 12 empregados.