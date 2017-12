Actualidade

A União Europeia está a preparar-se para criar uma 'lista negra' de países com paraísos fiscais que não cumprem as regras de Bruxelas nesta matéria, que inclui, entre outros, Macau e os Emirados Árabes Unidos.

De acordo com um esboço do documento que vai ser debatido, e que está a ser divulgado pela agência de informação financeira Bloomberg, a 'lista negra' que será decidida numa reunião, hoje, dos ministros das Finanças europeus, inclui a Coreia do Sul, o Panamá, a Tunísia, o Barhein, os Emirados Árabes Unidos, Barbados, Samoa, Granada, Macau, as ilhas Marshall, Palau e Santa Luzia.

A lista é o resultado final de meses de análise a estes países e territórios, e pode ainda ser alterada no seguimento do debate que os ministros das Finanças vão levar a cabo hoje.