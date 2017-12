Actualidade

A Standard and Poor's reafirmou hoje os 'ratings' do BCP, do BPI e do Haitong Bank, tendo melhorado a perspetiva sobre a nota do BCP, de estável para positiva, sinalizando que poderá subir o 'rating' do banco.

A justificação da agência de notação financeira prende-se com o facto de antecipar agora "um ambiente macroeconómico mais benigno em Portugal", que irá "provavelmente ajudar os bancos a lidar com os desafios que persistem", nomeadamente a recuperação da rentabilidade interna, a redução da exposição elevada a crédito malparado e as imparidades.

Também a conclusão da venda do Novo Banco à Lone Star "aliviou a preocupação" da Standard and Poor's sobre "as implicações de uma resolução ou liquidação do banco para a estabilidade geral do setor financeiro".