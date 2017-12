Incêndios

A discoteca The Day After, de Viseu, que foi um emblemático espaço de animação noturna dos anos 1990, reabre exclusivamente no dia 16, sendo a totalidade da bilheteira entregue a instituições e particulares da região afetada pelos incêndios.

A exemplo do que acontecia nos tempos áureos desta discoteca, as suas quatro pistas de dança vão acolher géneros de música diferenciados, esperando a organização deste evento solidário atrair cerca de três mil pessoas, o que resultaria em 30 mil euros de receita de bilheteira.

A iniciativa, que foi hoje apresentada em conferência de imprensa, intitula-se "The Day After - Uma Noite por Todos".