Actualidade

A Escola do Mar marca a estreia do ensino superior público na Figueira da Foz e vai possuir cursos de pós-graduação e técnicos especializados a partir de 2018, disse fonte da instituição.

A nova escola, localizada no edifício da Casa dos Pescadores de Buarcos, foi formalizada num acordo entre a Coimbra Business School, do Instituto Politécnico de Coimbra (IPC), e a Misericórdia - Obra da Figueira, proprietária do prédio, representando um investimento total de cerca de 120 mil euros, assumido em partes iguais pelos dois parceiros.

Em declarações à agência Lusa, Jorge Conde, presidente do Instituto Politécnico de Coimbra, disse que pretende fazer uma "discussão interna" sobre a oferta formativa da instituição e que "há espaço" para a área do mar, no médio prazo, em termos de graus académicos (licenciatura e mestrado).