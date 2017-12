Actualidade

O primeiro-ministro alinhou a posição portuguesa sobre o Saara Ocidental com a das Nações Unidas, enquanto o seu homólogo marroquino pediu a aprovação de Marrocos como observador da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Estas foram duas matérias de política externa abordadas na conferência de imprensa no final da 13.ª Cimeira Luso Marroquina, em Rabat.

Um jornalista marroquino questionou António Costa sobre qual a posição que agora Portugal toma em relação à questão do Saara Ocidental, com o primeiro-ministro a responder que "está alinhada com a das Nações Unidas".