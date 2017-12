LC

O FC Porto encerrou hoje a preparação do jogo com o Mónaco, para a Liga dos Campeões de futebol, com uma sessão em que Sérgio Conceição voltou a contar com todos os jogadores, à exceção de Diogo Dalot.

Sérgio Oliveira, por castigo, é o único jogador que não pode ser utilizado pelo treinador Sérgio Conceição na receção ao campeão francês, na quarta-feira, no Estádio do Dragão, referente à sexta e última jornada do Grupo G.

O FC Porto tem em jogo na derradeira jornada o segundo lugar do agrupamento e consequente apuramento para os oitavos de final, dado que segue na segunda posição com os mesmos sete pontos dos alemães do Leipzig, que recebem o líder Besiktas.