Eurorupo

O secretário de Estado das Finanças, Ricardo Mourinho Félix, afirmou-se hoje confortável com o facto de passar a representar Portugal nas reuniões de ministros das Finanças da zona euro, que a partir de janeiro passam a ser presididas por Mário Centeno.

No final da reunião de hoje dos ministros das Finanças da União Europeia (Conselho Ecofin), o secretário de Estado adjunto e das Finanças, questionado sobre o facto de passar a ser o principal representante da delegação de Portugal no Eurogrupo na sequência da eleição da véspera do ministro das Finanças português como presidente do fórum, garantiu que a experiência não será nova nem provoca "qualquer espécie de desconforto".

"É um desafio que encaro com bastante vontade, como o desafio de assumir as funções que assumo hoje. Eu participo nas reuniões do Eurogrupo desde o início, enquanto alternante do ministro, e portanto, dada a configuração do Eurogrupo, sempre participei nas reuniões, portanto não é nada de novo do ponto de vista de conhecer essas reuniões", apontou.