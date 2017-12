Actualidade

A secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, considerou hoje que os Açores devem funcionar como "emblema" do turismo sustentável em Portugal, asseverando que tal é "fundamental para o posicionamento internacional" do país nesta área.

Falando na Lagoa, ilha de São Miguel, na conferência "Açores 2017: No Rumo do Turismo Sustentável", Ana Mendes Godinho advogou que Portugal, "500 anos depois de ter descoberto o mundo", está "neste momento a ser descoberto por todos" e a ser "cada vez mais" um caso de estudo no setor do Turismo.

Nesse sentido, prosseguiu a governante, os Açores - que foram definidos por Ana Mendes Godinho como "a Nova Zelândia da Europa" - devem funcionar como "emblema" e "peça-chave" para o "turismo sustentável" que se pretende implementar em Portugal.