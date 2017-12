Actualidade

O Benfica perdeu hoje com os russos do Saratov por 110-71, em jogo da sexta e última jornada do grupo C da Taça da Europa da FIBA em basquetebol, disputado na Rússia.

Os campeões nacionais, que ao intervalo já perdiam por 56-30, já estavam afastados da segunda fase da prova, tendo terminado o grupo no quarto e último lugar com sete pontos, resultantes de uma vitória e cinco derrotas.

