Incêndios

Alunos da Universidade de Aveiro (UA) estão a recolher brinquedos estragados, para os arranjar e distribuir por instituições e famílias dos distritos de Aveiro, Guarda e Viseu, em algumas das zonas mais afetadas pelos incêndios deste verão.

A "Fábrica do Pai Natal" faz parte do projeto ShareToy, que já vai na segunda edição, e é uma colaboração entre estudantes do Instituto de Engenheiros, Eletricistas e Eletrónicos (IEEE) e do Núcleo de Robótica Diversificada do Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática (DETI) da universidade, mas à qual todos os estudantes da faculdade se podem juntar, tal como contou à Lusa Fábio Correia, um dos responsáveis.

"Esta iniciativa já vem do ano passado. Queríamos proporcionar um Natal melhor às crianças desfavorecidas, principalmente de instituições de caridade e surgiu-nos esta ideia. Trazemos alguns brinquedos, os alunos da universidade ajudaram muito também. Este ano já angariamos o dobro do ano passado", adiantou o aluno, segundo o qual o prazo para a recolha dos brinquedos termina na quarta-feira.