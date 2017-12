OE2017

A UTAO estimou hoje que o défice orçamental, em contas nacionais, tenha sido de 0,3% do PIB até setembro, alertando para que há "pressões" no quarto trimestre que deverão colocar este valor mais próximo da meta do Governo.

Na sua análise sobre a execução orçamental em contas públicas até outubro, a Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) apresenta a estimativa para o valor do défice nos primeiros nove meses do ano, em contas nacionais, a ótica que conta para Bruxelas.

"A estimativa para o défice acumulado até ao terceiro trimestre de 2017 em contabilidade nacional, realizada pela UTAO, aponta para um valor central de 0,3% do PIB [Produto Interno Bruto], o que representa uma melhoria face ao registado no primeiro semestre do ano e face ao período homólogo", lê-se na nota hoje divulgada.