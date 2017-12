Actualidade

O ministro do Trabalho apresentou hoje aos parceiros sociais uma proposta de 580 euros para o salário mínimo em 2018, afirmando ser "muito provável" que o valor fique por aqui e sem contrapartidas para as empresas.

"A proposta do Governo é de 580 euros, é aquela que está no programa do Governo", começou por dizer aos jornalistas o ministro do Trabalho, Vieira da Silva, à saída da reunião da Concertação Social, em Lisboa.

"Se chegaremos ao fim com o valor de 580 euros? É muito provável", acrescentou o governante, sublinhando que o aumento "só tem uma leitura", que é a de que "a economia portuguesa pode encaixar nas suas variáveis estratégicas este aumento".