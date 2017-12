Actualidade

O Tribunal de Portimão absolveu hoje o militar da GNR acusado de ter violado uma mulher no posto de São Bartolomeu de Messines, em Silves (Algarve), por considerar que se trataram de atos sexuais consentidos.

Segundo o acórdão, "não se provou que o arguido tenha usado violência ou ameaça grave a fim de obrigar a assistente" a praticar atos sexuais, o que tornou também improcedente o pedido de indemnização por danos formulado pela acusação, no valor de 92.270 euros.

De acordo com o coletivo de juízes que apreciou o caso, apesar de os vestígios biológicos recolhidos pela Polícia Judiciária no posto corresponderem ao do arguido, o que prova o contacto sexual, o envolvimento entre ambos, que já tinha acontecido noutras ocasiões, foi por vontade mútua.