Actualidade

A descentralização de competências implica que diversos ministérios transfiram 1.050 milhões de euros para os municípios, de acordo com a avaliação do Governo e que ainda não está concluída, disse hoje em Coimbra o ministro da Administração Interna.

As dotações dos ministérios para as áreas a transferir para as autarquias, no âmbito do processo de descentralização, já atingem verbas no valor global de 1.050 milhões de euros, mas "a avaliação ainda não está fechada", revelou Eduardo Cabrita, que tutela as autarquias.

O ministro falava aos jornalistas, em Coimbra, onde se deslocou com o secretário de Estado das Autarquias Locais, Carlos Miguel, para participar numa reunião com a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), durante a qual apresentou a proposta do anteprojeto da nova lei das finanças locais.