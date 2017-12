Actualidade

Uma colisão entre um ligeiro de mercadorias e um pesado de mercadorias, na autoestrada 24, em Mozelos, Viseu, provocou hoje um morto e um ferido grave, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu.

De acordo com a fonte, a A24 mantém-se cortada desde as 15:35, no sentido Sul-Norte.

No local, além dos bombeiros voluntários e municipais de Viseu, esteve a GNR, a concessionária e o INEM.