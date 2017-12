LC

O treinador do FC Porto admitiu hoje que o "estado de espírito da equipa é o melhor possível" para enfrentar o Mónaco na última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol.

Sérgio Conceição tem consciência da dificuldade do encontro, que poderá permitir o acesso do FC Porto aos oitavos de final, no entanto não coloca outro cenário que não a conquista dos três pontos.

"O jogo do Benfica já faz parte do passado. Estamos totalmente focados no jogo de amanhã [quarta-feira], onde vamos ter um adversário difícil perante um treinador que está no meu top 5 dos portugueses, que é encabeçado pelo meu amigo Fernando Santos. O Leonardo Jardim tem feito um trabalho fantástico. Sei do seu potencial e do da equipa. É uma equipa jovem, mas com muita qualidade individual", reforçou o técnico na conferência de imprensa de antevisão da partida.