LC

O tetracampeão português Benfica concluiu hoje a sua participação na Liga dos Campeões de futebol com nova derrota, ao perder na receção aos suíços do Basileia por 2-0, na sexta jornada do grupo A.

Num encontro em que já só jogava pela honra, o Benfica viu-se cedo em desvantagem, quando Elyounoussi, logo aos cinco minutos, adiantou os helvéticos, tendo Oberlin, aos 65, ampliado para os visitantes.

Com esta derrota, os 'encarnados' fecharam a sua participação na prova com seis derrotas em outros tantos jogos, a pior prestação de uma equipa portuguesa numa fase de grupos da 'champions', enquanto o Basileia vai acompanhar o Manchester United, que hoje recebeu e venceu o CSKA Moscovo por 2-1, nos oitavos de final da prova.