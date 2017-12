Actualidade

Cerca de 2,7 milhões de pessoas que vivem em África foram obrigadas a deslocações dentro do próprio país no primeiro semestre do ano, maioritariamente devido a conflitos, segundo um relatório divulgado hoje por uma Organização Não-Governamental (ONG).

Estas pessoas foram obrigadas a "fugir de suas casas para escapar aos conflitos armados, violência ou desastres, mas nunca cruzaram uma fronteira internacional", indica o relatório do Centro de Monitorização e Deslocação Interna, que depende do Conselho Norueguês de Refugiados (NRC).

Os conflitos representaram 75% da deslocação de pessoas em África entre janeiro e junho deste ano, de acordo com as estatísticas do relatório.