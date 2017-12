Actualidade

A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, viaja hoje para a zona afetada pelo furacão Harvey no Texas para observar os trabalhos de reconstrução e visitar as vítimas do desastre, informou na terça-feira a Casa Branca.

Melania Trump segue para o Texas acompanhada pela mulher do vice-presidente norte-americano, Karen Pence.

Trump e Pence vão partir de Washington para Corpus Christi, cidade da costa do Texas, onde vão participar num encontro com pessoas que colaboram nos esforços de recuperação após a passagem do furacão Harvey. Mais tarde, deslocar-se-ão a Rockport, onde o furacão tocou terra em 26 de agosto como furacão de categoria 4 (de um máximo de 5) na escala de Saffir Simpson.