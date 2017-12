Actualidade

O Presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, estabeleceu, na terça-feira, uma comissão de verdade e manifestou esperança de que traga reconciliação ao país, depois de mais de meio século de conflito armado.

"O objetivo fundamental é passar da vingança à convivência, do ódio à reconciliação, da separação à construção conjunta de um futuro melhor. A verdade é um antídoto contra novos ciclos de violência", afirmou Juan Manuel Santos, após a criação da Comissão para o Esclarecimento da Verdade, Convivência e Não Repetição, prevista no histórico acordo de paz firmado, em novembro de 2016, com as antigas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) para pôr termo a mais de meio século de conflito armado.

"Ao reconhecer a verdade, será mais fácil para a Colômbia reconciliar-se", disse o chefe de Estado colombiano, sublinhando que espera que a comissão também sirva para sarar feridas e dotar de "base sólidas" o novo país que se está a construir com a paz.