Actualidade

O bastonário dos advogados reconheceu que a comunicação é hoje fundamental para a justiça e considerou que o advogado do processo "não pode descurar a defesa do seu cliente no espaço público".

Em entrevista à agência Lusa um ano depois de ter sido eleito, Guilherme Figueiredo reconheceu que, nesta matéria, o estatuto dos advogados "está desajustado" e deve ser alterado e flexibilizado.

"O espaço público é um elemento fundamental na área da justiça. Defendo que o advogado do processo não pode descurar a defesa do seu cliente no espaço público, porque muitas vezes é importante para o cliente a defesa da honra e da dignidade" publicamente, disse o bastonário.