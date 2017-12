Actualidade

O jovem condutor que em 2015 atropelou mortalmente cinco peregrinos e que deixou outros quatro feridos conhece a sentença hoje, às 14:00, no Tribunal de Coimbra.

O jovem de 26 anos é acusado de cinco homicídios por negligência e quatro ofensas à integridade física por negligência, face ao acidente, em 2015, que provocou cinco mortos e quatro feridos, de um grupo de cerca de 80 peregrinos que se deslocava de Mortágua em direção a Fátima.

De acordo com o Ministério Público (MP), o jovem fez uma condução "com acelerações e travagens bruscas, a uma velocidade desadequada [alegadamente acima do máximo permitido - 70 km/hora]", num piso onde tinha chovido "recentemente".