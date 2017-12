Actualidade

Lisboa é hoje oficialmente apresentada como Capital Europeia do Desporto 2021, depois de ter sido escolhida pela ACES - European Capitals and Cities of Sport Federation (ACES), numa cerimónia que decorrerá nas instalações do Parlamento Europeu na capital portuguesa.

A cerimónia que contará com a presença do vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa e responsável pelo pelouro do Desporto, Duarte Cordeiro, que já havia feito o anúncio no final de novembro, após uma visita técnica dos responsáveis da ACES

"Não foi uma surpresa. Achámos sempre que Lisboa venceria", disse na altura o vice-presidente da CML, indicando que a capital portuguesa competia com Haia, na Holanda, onde o comité tinha estado anteriormente.