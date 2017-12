Actualidade

Lubaina Himid tornou-se, aos 63 anos, na primeira mulher negra a conquistar o prémio Turner, o galardão de arte contemporânea mais prestigiado do Reino Unido, por uma obra que homenageia a cultura africana.

Lubaina Himid, que nasceu em Zanzibar e vive em Preston, no norte de Inglaterra, foi distinguida com o prémio Turner na terça-feira por três exposições realizadas em Bristol, Nottingham e Oxford, nas quais - como é habitual na sua obra - exulta a criatividade da arte africana.

A lista de nomeados incluía o britânico-jamaicano Hurvin Anderson, de 52 anos, a alemã Andrea Buttner, de 45, bem como a palestiniana-irlandesa Rosalind Nashashibi, de 43, todos autores de trabalhos com alto teor político e que "refletem temas muito relevantes da atualidade", como o racismo ou a pobreza, como destacou o DJ Goldie na cerimónia de entrega do prémio Turner, que teve lugar na cidade de Hull, eleita capital da cultura de 2017 no Reino Unido.