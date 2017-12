Actualidade

A companhia aérea Japan Airlines (JAL) anunciou hoje um investimento de 10 milhões de dólares (8,5 milhões de euros) na empresa norte-americana Boom, que está a desenvolver um avião supersónico de nova geração para uso comercial

Além do contributo financeiro, "a JAL vai oferecer o seu conhecimento e experiência como transportadora aérea para apoiar a Boom no desenvolvimento do avião", o Boom Supersonic, explicou a empresa japonesa que pode adquirir 20 das aeronaves por via de um acordo de reserva.

O Boom Supersonic, que se prevê que comece a operar em meados da década de 2020, "voa a Mach 2,2 [2,2 vezes a velocidade do som ou 2.695 quilómetros por hora] e reduzirá os tempos de voo para metade", sublinhou a JAL, em comunicado.