Actualidade

O Japão vai equipar os seus caças com mísseis ar-terra de longo alcance a partir de 2018, um significativo avanço nas suas capacidades militares para combater a ameaça da Coreia do Norte, foi hoje noticiado.

Os mísseis de cruzeiro, fabricados pela empresa norueguesa Kongsberg Defence & Aerospace, vão ter uma capacidade de cerca de 500 quilómetros, muito superior à de entre 20 e 30 quilómetros de que dispõem atualmente as bombas de precisão transportadas nos caças F-2 das Forças de Autodefesa (exército) do Japão.

O Ministério da Defesa japonês vai custear o equipamento, através de um novo aumento do orçamento para o ano fiscal 2018, com início em abril próximo, e no qual vai também ser incluída a aquisição de 42 novos caças furtivos F-35, de acordo com o jornal financeiro Nikkei.