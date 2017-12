Actualidade

O primeiro-ministro turco, Binali Yldirim, de visita a Seul, instou hoje o presidente dos Estados Unidos a reconsiderar a decisão de reconhecer Jerusalém como capital de Israel mudando a embaixada norte-americana para a cidade.

"Na minha opinião, a decisão de mudar a embaixada dos Estados Unidos a Jerusalém pode agravar os conflitos entre Israel e a Palestina e entre as religiões", disse Yildrim durante uma conferência de imprensa em que estava presente o chefe do Executivo da Coreia do Sul, Lee Nak-yon.

"Creio que este é um assunto que deveria ser reconsiderado", acrescentou o primeiro-ministro turco.